Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen verlieren deutlich und sind im Abstiegskampf angekommen

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen gehen gegen die HSG Bensheim/Auerbach unter. Am Ende unterliegt das Team von Trainer Martin Schwarzwald mit 25:34.

Das letzte Spiel vor der WM-Pause bescherte Bayers Bundesliga-Handballerinnen eine deutliche Niederlage. Das Team von Trainer Martin Schwarzwald unterlag der von Ex-Elfe Heike Ahlgrimm trainierten HSG Bensheim/Auerbach überraschend klar mit 25:34 (13:18). „Dass es am Ende so deutlich wird, ist der Tatsache geschuldet, dass wir in den Situationen, in denen wir dran waren, uns das Leben mit kleinen und großen Fehlern selbst schwergemacht haben“, sagte der TSV-Coach.