Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen kämpfen vergeblich gegen Niederlage an

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen halten gegen den Favoriten Thüringer HC gut mit, gehen aber trotzdem leer aus.

Bayers Handballerinnen konnten lange auf eine Überraschung hoffen, aber am Ende reichte es nicht ganz. Nur ein Treffer fehlte dem Team von Trainer Martin Schwarzwald , als sich der favorisierte Thüringer HC gegen eine offene Elfendeckung über die letzten Sekunden der Partie rettete. Die Leverkusenerinnen bewiesen beim 23:24 (13:13) ihr Kämpferherz und ließen sich nicht einmal durch eine doppelte Unterzahl in der Schlussphase entmutigen.

In der Defensive mussten sich die Gastgeberinnen wenig vorwerfen lassen. Eine zupackende Deckung arbeitete der famosen Torfrau Kristina Graovac gut zu, für die insgesamt 19 Paraden notiert wurden, was einer starken Quote von mehr als 45 Prozent gehaltenen Bällen entspricht. Immer wieder hielt die Serbin ihr Team im Spiel – wie bei jenem Thüringer Angriff beim Stand von 16:18, bei dem vier Glanztaten der Keeperin nötig waren, ehe Bayer endlich wieder in Ballbesitz kam.