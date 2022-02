Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen geht nach der Pause die Puste aus

Leverkusen Die Hypothek von acht Ausfällen und der Verletzung von Torhüterin Nela Zuzic in der zweiten Hälfte erweist sich beim Gastspiel in Thüringen als zu hoch für die Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen.

Die Enttäuschung stand Bayers Handballerinnen ins Gesicht geschrieben. Dabei bestand für Niedergeschlagenheit eigentlich kein Grund. Natürlich hätten sie nach einem Remis gegen Bad Wildungen und einem Sieg gegen Blomberg-Lippe gerne auch zum Abschluss ihrer Englischen Woche gepunktet. Aber die deutliche Niederlage beim Thüringer HC kam nicht ganz unerwartet und ließ sich in ihrer Deutlichkeit mit der hohen Belastung zuletzt und den großen personellen Sorgen erklären. Der TSV reiste beim 22:34 (10:15) in Bad Langensalza bei Erfurt ohne acht Spielerinnen an – und musste früh in der zweiten Hälfte einen neunten Ausfall verkraften.