Handball, Frauen-Bundesliga : VfL Oldenburg beendet die Serie der Elfen

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV verlieren mit 22:26 in Niedersachsen. Für Martin Schwarzwald ist es die erste Niederlage als Coach der Leverkusenerinnen.

Der kleine Höhenflug mit vier Siegen in Serie seit der Amtsübernahme von Martin Schwarzwald fand just in der Partie ein jähes Ende, die der Trainer im Vorfeld zur „ersten echten Standortbestimmung“ erklärt hatte. Ohne die Verletzten Mia Zschocke und Fanta Keita sowie erneut ohne die angeschlagene Mariana Ferreira Lopes schafften es die Gäste nicht, auch von weiter draußen für Torgefahr zu sorgen – und wurden so leicht ausrechenbar. Zusätzlich machten sie sich mit etlichen technischen Fehlern und einigen Fehlpässen das Leben selbst unnötig schwer.