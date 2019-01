Handball-Bundesligist im Pokal gefordert: Elfen wollen über Halle ins Final Four

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen treten im DHB-Pokal auswärts in Halle an.

Vor dem nächsten Gegner muss Coach Robert Nijdam Bayers Handballerinnen nicht groß warnen. Denn an das Ligaspiel beim SV Union Halle-Neustadt können sich die Elfen noch gut erinnern. Am Ende setzten sie sich zwar deutlich durch, lagen zur Pause aber mit sechs Toren zurück. Jetzt treffen beide Teams am Sonntag (16 Uhr) im sachsen-anhaltinischen Halle (Saale) erneut aufeinander. Diesmal geht es aber nicht um Punkte, sondern um den Einzug in das Final-Four-Turnier des DHB-Pokals in Stuttgart. In diesem Jahr soll die Teilnahme an der Endrunde gelingen.