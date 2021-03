Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen wollen Blomberg-Lippe ärgern

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 haben das Hinspiel zuhause denkbar knapp verloren. Nun haben sie die Chance zur Revanche.

Eine Partie trennt Bayers Handballerinnen jetzt noch von einer zweiwöchigen Pause in der Bundesliga – und die hat es in sich. Das Team von Trainer Martin Schwarzwald tritt am Samstag beim Tabellendritten HSG Blomberg-Lippe an (16.30 Uhr, Sporthalle am Schulzentrum Ulmenallee, live im Stream auf handball-deutschland.tv). Personell müssen die Elfen sich dabei – vermutlich ein letztes Mal – in Verzicht üben. Im Vergleich zum Spiel gegen den Thüringer HC kehrt zumindest Mariana Ferreira Lopes zurück, die aufgrund einer Vertragsklausel aussetzen musste.