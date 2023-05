Handball, Frauen-Bundesliga Elfen stoppen den Abwärtstrend

„In den letzten 20 Minuten fangen wir an, viele Fehler zu machen, und die Neckarsulmer kommen noch einmal heran“, ärgerte sich der Leverkusener Trainer. Wenige Zeigerumdrehungen vor dem Ende war kurzfristig sogar so etwas wie Spannung zurück in der Partie (31:28; 57.). Zwei Treffer in Folge von Mareike Thomaier – mit acht Toren Leverkusens beste Schützin – sorgten gleich darauf dann doch noch für die späte Vorentscheidung. „Letztlich hat es für uns gereicht und ich bin mit den zwei Punkten und einer besseren Leistung als zuletzt sehr zufrieden“, betonte Petersson.