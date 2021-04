Handball, Frauen-Bundesliga : Spiele der Elfen gegen Bietigheim neu terminiert

Leverkusen Auch das Heimspiel der Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen gegen die SG BBM Bietigheim ist wegen eines Corona-Falls beim Gegner abgesagt worden. Die neuen Termine stehen seit Dienstag fest.

Die Überraschung hielt sich bei Bayers Bundesliga-Handballerinnen in Grenzen. Nach der Partie in Bietigheim am Wochenende wurde erwartungsgemäß auch das für diesen Mittwoch angesetzte Duell mit dem Tabellenzweiten in der Ostermann-Arena abgesagt – ein Nachholspiel aus dem November und das letzte noch fehlende Hinrundenspiel der Liga. Durch die Corona-Erkrankung einer Spielerin befindet sich das gesamte Team des Gegners (wie der letzte Gegner Borussia Dortmund) weiter in Quarantäne. „Es ist nur richtig, kein unnötiges Risiko einzugehen“, begrüßt Elfen-Coach Martin Schwarzwald die Entscheidung – obwohl seinem Team im Saisonendspurt damit wohl eine hohe Taktzahl abverlangt wird.

Denn mögliche Termine bis zum letzten Spieltag (Bayer empfängt dazu am 22. Mai Oldenburg) sind rar. Zwar pausiert die Liga an zwei Wochenenden. Doch die kommen nicht in Frage. Am ersten Termin Mitte April steht für die Nationalmannschaft das Play-off-Hinspiel zur Qualifikation für die WM in Spanien an und unter der Woche gleich das Rückspiel. Gegner des DHB – möglicherweise schon wieder mit den genesenen Elfen Mia Zschocke und Mareike Thomaier – ist Portugal, das mit der Leverkusenerin Mariana Ferreira Lopes antritt. Das andere Wochenende Mitte Mai wird vom Final-Four-Turnier im DHB-Pokal blockiert – vor allem, da Bietigheim zu den vier Teilnehmern gehört. Zusätzlich erschwert wird die Terminsuche dadurch, dass die SG BBM nicht nur die beiden Treffen mit Bayer nachholen muss, sondern auch das ebenfalls bereits abgesagte Spiel in Oldenburg.