Handball, Frauen-Bundesliga Elfen nehmen zum Ligastart eine Außenseiterrolle ein

Nach dem souveränen Sieg im DHB-Pokalspiel beim Zweitligisten TuS Lintfort wartet auf die Handballerinnen des TSV Bayer 04 an diesem Samstag (18 Uhr) im ersten Bundesligaspiel eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe. Schließlich müssen sie in die Salza-Halle in Bad Langensalza bei Erfurt zum Vize-Meister und European-League-Vierten des Vorjahres Thüringer HC. Der will den Abstand auf Meister Bietigheim mindestens verringern und hat diesen Anspruch auch durch seine Transferaktivitäten im Sommer Rechnung getragen.