Duell der Tabellennachbarn : Elfen sind auf Wiedergutmachung aus

Leverkusen Im Heimspiel gegen Blomberg/Lippe geht es für die Bundesliga-Handballerinnen um Revanche für das Hinspiel und den schwachen Auftritt zuletzt gegen Buxtehude.

Bayers Handballerinnen sind momentan eine Wundertüte. Das zeigen die beiden zurückliegenden Heimspiele des Teams in der heimischen Halle besonders anschaulich. Beim famosen Coup gegen den Thüringer HC (34:25) begeisterten die Elfen ihre Fans, um dann bei der 26:35-Niederlage gegen Buxtehude fast alle Qualitäten schmerzlich vermissen zu lassen. Sogar noch bitterer war in der Hinrunde die Packung im Auswärtsspiel bei der HSG Blomberg/Lippe (24:36), die nun am Sonntag zum Rückspiel in der Ostermann-Arena erwartet wird (16 Uhr).