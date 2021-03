Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen lassen gleich doppelt Punkte liegen

Leverkusen Das Bundesliga-Frauenhandballerinnen des TSV Bayer 04 trennen sich am Freitag 20:20 (10:13) vom Buxtehuder SV und verlieren am Sonntag mit 26:31 (9:15) bei der HSG Bad Wildungen Vipers.

Nur ein Punkt aus zwei Spielen gegen Gegner aus der direkten Nachbarschaft in der Tabelle waren am Ende zu wenig: Mit der Ausbeute des langen Wochenendes konnten Bayers Bundesliga-Handballerinnen nicht zufrieden sein. Nach dem 20:20 (10:13) gegen den Buxtehuder SV im TV-Livespiel verlor das Team von Trainer Martin Schwarzwald am Sonntag mit 26:31 (9:15) bei den Bad Wildungen Vipers.

Sein Team hatte vom Start weg bis in die Schlussphase fast durchgehend – einzige Ausnahme war das zwischenzeitliche 7:7 – zurückgelegen. Kurz nach der Pause wurde mit vier Treffern das größte Defizit notiert (10:14/33.) und keine acht Minuten vor dem Ende lag Buxtehude noch drei Tore vorn (15:18/53.). Die erste Führung gelang den Elfen schließlich erst in der 58. Minute, als Zoë Sprengers mit großer Entschlossenheit den Ball im Fallen noch zum 20:19 ins Ziel brachte.

Eine wichtige Rolle spielte bei der Wendung zum Guten Torhüterin Vanessa Fehr. Deren Hereinnahme zur Pause konnte Eurosport-Kommentatorin und Ex-Nationalspielerin Isabell Klein nach einer ordentlichen Leistung von Kristina Graovac (35 Prozent gehaltene Bälle) zunächst nicht verstehen. Aber sie leistete schon bald Abbitte für ihr Unverständnis. Denn Fehr kam gleich richtig gut in die Partie und stellte ihre Teamkollegin mit einer überragenden Quote von über 53 Prozent schließlich deutlich in den Schatten. Sie verdiente sich neben Kleins Pardon auch ein Sonderlob ihres Trainers und spornte mit ihren gewohnt emotional gefeierten Paraden auch die Mannschaftskolleginnen an.