Handball, Frauen-Bundesliga Elfen sammeln in Thüringen Erfahrung, aber keine Punkte

Zum Start in ihre 49. Bundesliga-Saison waren die Handballerinnen des TSV Bayer 04 klar unterlegen. Vor rund 1200 Zuschauern setzte es in der Salza-Halle die auch in dieser Höhe erwartete Niederlage beim Thüringer HC. 22:32 (11:15) lautete am Ende das Resultat aus Sicht der Elfen. Deren Trainer Michael Biegler ordnete das Ergebnis anschließend passend ein und verwies auf die unterschiedlichen Philosophien und Ansprüche des ambitionierten Gegners und des Ausbildungsvereins vom Rhein.