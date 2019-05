Remis im vorletzten Saisonspiel : Für die Elfen ist Europa zum Greifen nah

Leverkusen Durch ein 24:24 gegen Verfolger Blomberg-Lippe überholen die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 in der Tabelle Borussia Dortmund. Die Chancen auf eine Europapokalteilnahme stehen damit vor dem letzten Spieltag gut.

Das war nichts für schwache Nerven: In einem Herzschlagfinale sicherten sich Bayers Handballerinnen einen wichtigen Punkt. Durch das 24:24 (11:15) gegen Verfolger Blomberg-Lippe hielten sie nicht nur den noch immer punktgleichen Gegner auf Distanz, sondern überholten auch Borussia Dortmund. So gehen sie als Tabellenfünfter in den letzten Spieltag. Damit stehen die Chancen exzellent, dass die Leverkusenerinnen am Samstag den Dreikampf der NRW-Teams um den begehrten Platz für sich entscheiden, der für die Europapokal-Qualifikation vermutlich reichen wird.