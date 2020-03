24:17-Sieg : Elfen mühen sich zum Sieg

Leverkusen Gegen das Schlusslicht Kurzpfalz-Bären tun sich die Bundesliga-Handballerinnen schwer. Erst in der Schlussphase beseitigen sie die letzten Zweifel an einem Erfolg.

Auch ohne die verletzte Linkshänderin Jennifer Rode holten Bayers Handballerinnen einen – jedoch recht mühsamen – Pflichtsieg in Ketsch. Dass es im Angriff der Elfen mächtig hakte, war jedoch keineswegs die Schuld von Mareike Thomaier, die den Platz von Rode im rechten Rückraum übernahm. Ganz im Gegenteil: Das 19-jährige Eigengewächs zeigte sich nach überstandener Erkrankung in glänzender Form und steuerte sieben Treffer zum 24:17 (11:8)-Sieg beim Tabellenletzten Kurpfalz-Bären bei. „Sie und Torhüterin Nele Kurzke haben sich heute die Bestnoten verdient“, betonte auch Renate Wolf, die das Team bis zum Sommer gemeinsam mit Michael Biegler betreut.

Thomaier übernahm trotz ihres jungen Alters die Verantwortung und hielt ihr Team so auch in schwierigen Phasen auf Kurs. Diese erstaunliche spielerische Reife wird wohl auch ein Grund sein, weshalb Bundestrainer Henk Groener die erfolgreiche Junioren-Nationalspielerin nun auch in den Kader der Frauen für die beiden EM-Qualifikationsspiele Ende des Monats berief.