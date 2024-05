Handball, Frauen-Bundesliga Elfen leisten sich zu viele Fehler

Die waren vor 1050 Zuschauern in der Öschhalle gut in die Partie gestartet (3:1), konnten den ersten Rückstand noch ausgleichen (5:5), ehe sie zwei Zeitstrafen gegen Fem Boeters und Mariana Ferreira Lopes deutlicher zurückwarfen. In die Pause ging es für die Gäste vom Rhein bei drei Treffern Differenz noch mit viel Hoffnung. Und tatsächlich kamen die Elfen nach dem Seitenwechsel bis auf zwei Tore heran (11:13), ehe ein 4:0-Lauf der Gastgeberinnen für die Vorentscheidung sorgte. Auch die abermals starke Keeperin Miranda Nasser, die zwei Siebenmeter parierte, konnte die Niederlage nicht verhindern.