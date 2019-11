30:27-Sieg : Elfen legen in Bensheim gerade rechtzeitig den Schalter um

Leverkusen Erst stand das Auswärtsspiel der Bundesliga-Handballerinnen auf der Kippe, doch dann besann sich das Team von Trainer Robert Nijdam auf seine Stärken.

Das hatte sich Jennifer Rode zweifellos anders vorgestellt. Von der Bank musste die Nationalspielerin in Diensten von Bayers Handballerinnen machtlos mit ansehen, wie die Gastgeberinnen der HSG Bensheim/Auerbach den scheinbar so sicheren Vorsprung der Elfen Tor um Tor verkürzten – bis zum Ausgleich in der 45. Minute (18:18). Umso erleichterter zeigte sie sich, dass ihre Teamkolleginnen dann doch noch den Schalter umlegten und mit dem 30:27 (14:8) doch noch den vierten Sieg im sechsten Ligaspiel einfuhren.

Annefleur Bruggeman erwies sich als guter Ersatz für Jennifer Rode, die bis zu ihrem Ausschluss – abgesehen von den Zeitstrafen – eine durchweg starke Leistung gezeigt und sich vor allem als Vorbereiterin ausgezeichnet hatte. Davon profitierte insbesondere Kreisläuferin Anna Seidel, die mit acht Treffern zweitbeste Schützin der Gäste an diesem Abend. „In Bensheim zu bestehen, ist alles andere als einfach. Deshalb bin ich sehr froh über diesen Sieg“, sagte Elfen-Coach Nijdam – und erinnerte in diesem Zusammenhang noch einmal an das vorangegangene Gastauftritt: „Das war unser schlimmstes Spiel letztes Jahr.“ Durch den Erfolg zogen er und sein Team am Gegner vorbei, der bis dahin durch die bessere Tordifferenz hauchdünn vor ihnen lag.