Handball, Frauen-Bundesliga Elfen legen den Fokus auf Zwickau

Gegen das Starensemble von Tabellenführer SG BBM Bietigheim hielten die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 lange mit. Am Ende wurde das Resultat zwar doch noch deutlich, aber mit dem 25:35 (13:17) konnten die Leverkusenerinnen sehr gut leben. Denn die wirklich wichtige Partie in dieser Woche steht für sie an diesem Samstag (18 Uhr) in Zwickau auf dem Programm. Dafür galt es, die Spielanteile des stark dezimierten Kaders gut zu verteilen und mit einem guten Gefühl zum Duell mit dem Tabellenelften zu fahren.