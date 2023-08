Handball, Frauen-Bundesliga Elfen landen bei Turnier auf dem fünften Platz

Beim hochkarätig besetzten Vorbereitungsturnier in Bensheim haben sich die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 mit dem fünften Platz begnügen müssen. Am Ende eines Wochenendes mit gleich vier Partien gegen Ligakonkurrenten stand eine ausgeglichene Bilanz – was zum Teil sicher auch daran lag, dass Elfen-Coach Michael Biegler wie in den vorangegangenen Testspielen auch diesmal wieder bemüht war, die Einsatzminuten auf alle Spielerinnen zu verteilen.