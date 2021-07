Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen helfen Hochwasseropfern in Opladen

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer packen tatkräftig an und sammeln viele Sympathiepunkte. Trainer Martin Schwarzwald lobt das Engagement seiner Spielerinnen – und sieht in der Hilfe eine Art Teambuilding-Maßnahme.

Nur zusehen bei dem Elend vor der eigenen Haustüre mochten die Elfen jedoch nicht. Sie engagieren sich seit Jahren in Leverkusen und Umgebung. Den selbstgegebenen Leitspruch „Wenn Elfen helfen“ füllen sie regelmäßig mit Leben. Und so zögerten sie auch diesmal nicht lange und sagten die ursprünglich geplanten Aktivitäten zum besseren Kennenlernen ab. Stattdessen packten sie in Opladen tatkräftig mit an. In vier Gruppen aufgeteilt zogen sie los, trugen mit Betroffenen die Überreste von deren Hab und Gut aus den Häusern, halfen in Geschäften, in einem Kindergarten und einer Grundschule beim Freiräumen von zerstörten und verschmutzen Gegenständen und dem allgegenwärtigen Schlamm.