Frauenhandball-Bundesliga : Elfen überzeugen erst nach der Halbzeit

Leverkusen Gegen das Schlusslicht der Frauenhandball-Bundesliga, den TV Nellingen, begann das Team von Trainer Robert Nijdam zunächst fahrig und fand erst spät zu seiner Linie. Mit Blick auf eine mögliche Europapokalqualifikation sammelten die Spielerinnen des TSV jedoch wichtige Punkte.

Das danach verbesserte Defensivverhalten war für ihn der Schlüssel zur Wende. Plötzlich lief es auch vorne wieder rund, wo die Gastgeberinnen sich in den ersten 30 Minuten mehr als 20 technische Fehler und vermeidbare Fehlwürfe geleistet hatten. „Über das Tempospiel haben wir einfache Tore gemacht und uns so das nötige Selbstbewusstsein geholt“, analysierte Nijdam. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff lagen seine Schützlinge wieder in Front und bauten ihren Vorsprung rasch weiter aus.

„Wir haben im zweiten Durchgang richtig guten Handball gespielt und endlich gezeigt, was wir können“, betonte der Niederländer. Jetzt hoffen er und die Leverkusenerinnen, dass am Wochenende in Bensheim/Auerbach Zivile Jurgutyte wieder in den Kader zurückkehrt – und die Elfen von weiteren personellen Rückschlägen verschont bleiben.