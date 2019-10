Bundesliga-Handballerinnen : Elfen genießen den Terminstress

Leverkusen Innerhalb von 16 Tagen bestreiten Bayers Bundesliga-Handballerinnen fünf Partien. Los geht es am Samstag mit dem Pokalspiel in Bad Wildungen.

Dreizehn Tage nach dem letzten Pflichtspiel sind Bayers Handballerinnen am Samstag wieder gefordert. Im Pokal treten sie bei den Bad Wildungen Vipers an. Die Partie bildet den Auftakt zu turbulenten Wochen. In nur 16 Tagen bestreiten die Elfen fünf Spiele in drei Wettbewerben. Aber Beschwerden sind von ihnen nicht zu hören – ist dieser Terminstress doch der Erfüllung des großen Traums von der Europacup-Teinahme zu verdanken.