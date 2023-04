Handball, Frauen-Bundesliga Elfen fordern Bietigheim heraus

Die letzte Unterbrechung im Spielplan haben die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer hinter sich. Nun geht es bis zum Saisonende im Wochentakt weiter. „Endlich ein vernünftiger Rhythmus“, sagt Trainer Johan Petersson. Für ihn und seine Schützlinge geht es mit der kniffligsten Aufgabe in den Endspurt. Sie empfangen am Sonntag die SG BBM Bietigheim in der Ostermann-Arena (16 Uhr). Der Primus ist in der Liga noch ungeschlagen und hat sich vor der Länderspielpause den DHB-Pokal gesichert.