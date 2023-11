Handball, Frauen-Bundesliga Elfen fehlt in Buxtehude der Zugriff

Die Halle Nord in Buxtehude wird aufgrund der guten Stimmung, die es Gästen oft schwer macht, auch „Hölle Nord“ genannt. Und ihrem besonderen Ruf machte die stimmungsvolle Spielstätte auch am Samstag alle Ehre. Das bekamen Bayers Handballerinnen zu spüren. Sie unterlagen dem bis dahin schwach in die Saison gestarteten Buxtehuder SV im Bundesliga-Klassiker verdient mit 24:26 (13:15).