Handball, Frauen-Bundesliga Elfen fahren ohne großen Druck nach Bensheim

Die von der früheren Leverkusenerin Heike Ahlgrimm trainierte Mannschaft kommt mit dem Rückenwind des ersten Erfolgs in der Gruppenphase der European League gegen den polnischen Vertreter Lublin. In der Liga mussten die Südhessinnen zuletzt pausieren, weil ihre Partie in Dortmund witterungsbedingt abgesagt worden war. Von bislang elf Ligaspielen haben sie erst eines verloren (in Blomberg). Neben der Trainerin haben auch vier Spielerinnen der Flames eine Vergangenheit unterm Bayer-Kreuz: Zum hochkarätig besetzten Kader gehören Keeperin Vanessa Fehr, Rechtsaußen Amelie Berger und die beiden Rückraumspielerinnen Kim Naidzinavicius und Lilli Holste.