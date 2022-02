Handball, Frauen : Elfen entscheiden Torspektakel für sich

Leverkusen Gegen die HSG Blomberg-Lippe lassen sich die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen auch von einem Drei-Tore-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Unter dem Strich steht ein verdienter 36:34-Erfolg gegen den Europapokal-Teilnehmer.

Bayers Bundesliga-Handballerinnen haben im ebenso spannungs- wie torreichen Nachholspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe die Oberhand behalten. Die Fans der Elfen waren zu Recht verzückt vom 36:34 (20:19)-Sieg, durch den das Team von Trainer Johan Petersson vorübergehend auf den achten Platz in der Tabelle vorrückt. Damit punkteten die Leverkusenerinnen zur Mitte ihrer Englischen Woche auch im zweiten von drei Spielen binnen sieben Tagen. Zum Abschluss der turbulenten Phase erwartet sie die schwierigste der drei Aufgaben. An diesem Samstag treten sie beim Tabellenvierten Thüringer HC an (18 Uhr, live im Interternet als Stream unter www.handball-deutschland.tv).