Handball, Frauen-Bundesliga Elfen empfangen Star-Ensemble aus Bietigheim

Wenn die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 an diesem am Mittwoch (19 Uhr) die SG BBM Bietigheim in der Ostermann-Arena empfangen, dann dürfen sich Handballfreunde Trainer Michael Biegler zufolge freuen. „Schließlich können sie eines der besten Teams Europas sehen“, betont er. Mit markigen Worten die vermeintliche Hoffnung auf eine Überraschung – in diesem Fall wohl eher Sensation – zu schüren, dazu kann er sich freilich nicht durchringen. „Wir müssen realistisch bleiben“, mahnt er.