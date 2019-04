Kampf um den Europacup : Elfen sollen sich als Einheit präsentieren

Info

Wiederholung Am Sonntag treffen die Elfen und die Schwaben Hornets Ostfildern bereits zum dritten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel aufeinander.

Siegreich Die beiden bisherigen Partien gewann jeweils Bayer. Diesmal fehlen wird bekanntlich Anna Seidel (Kreuzbandriss) – mit addierten 15 Treffern erfolgreichste Leverkusener Schützin beim 30:25 (14:10) im Hinspiel und beim 29:26 (15:15) im Pokal-Achtelfinale.