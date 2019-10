24:36-Niederlage : Elfen bleiben in Blomberg chancenlos

Von TobiAS KRELL Bayers Bundesliga-Handballerinnen enttäuschen beim Auswärtsspiel auf ganzer Linie und verlieren deutlich.

Schon heute geht es ins über 1100 Kilometer Luftlinie entfernte Debrecen. Beim ungarischen Spitzenklub DVSC Schaeffler bestreitet das Team von Trainer Robert Nijdam dann am Samstag das Hinspiel in der 2. Runde des EHF-Pokals. Und es versteht sich von selbst, dass sich die Leverkusenerinnen deutlich steigern müssen, wollen sie nicht schon beim ersten Treffen mit dem zweimaligen Europapokalsieger von 1995 und 1996 nicht schon die Chancen auf ein Weiterkommen verspielen.

„Heute haben wir es einfach nicht gut gemacht. Offensiv wie defensiv lief es überhaupt nicht“, lautete Nijdams ebenso kurze wie prägnante Zusammenfassung der Mängelliste. Und nicht einmal die zuletzt so starken Keeperinnen Nele Kurzke und Vanessa Fehr zeigten sich in der Lage, Blombergs Angriffswirbel wirksame Gegenwehr zu leisten. Beim Pokalsieg in Bad Wildungen landeten noch nur zwei von acht Siebenmetern des Gegners im Tor – Blombergs Kamila Kordovska jedoch verwandelte alle elf Strafwürfe und war insgesamt 15 mal erfolgreich. Eine so deutliche Überlegenheit hätte nicht einmal HSG-Coach Steffen Birkner für möglich gehalten. „Wir haben uns zwar viel vorgenommen, aber ein Sieg mit zwölf Toren Vorsprung übertrifft selbst unsere kühnsten Träume“, betonte er.