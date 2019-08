Beim Heinrich-Horn-Gedächtnisturnier : Elfen bezwingen ihren Angstgegner Halle-Neustadt

Leverkusen Im Finale des Turniers bei der SG Kirchof setzen sich die Handballerinnen des TSV mit 21:19 gegen den Erstliga-Absteiger durch.

Langsam aber sicher kommen die Elfen in Schwung. Nach dem Sieg gegen Buxtehude bei der Saisoneröffnung und dem dritten Platz beim erstklassig besetzten Handball-Cup in Wittlich überzeugten die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer nun auch beim Heinrich-Horn-Gedächtnisturnier der SG Kirchhof. Vergangenes Jahr musste sich das Team von Trainer Robert Nijdam noch ungeschlagen mit Platz zwei begnügen. Diesmal machten sie es besser und holten sich mit vier Siegen in vier Spielen – und den wenigsten Gegentreffern aller Teams – souverän den Sieg.