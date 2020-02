Frauenhandball-Bundesliga : Elfen ärgern den Favoriten

Bayers Trainer-Duo: Michael Biegler und Renate Wolf (r.). Foto: imago images/wolf-sportfoto/Marco Wolf via www.imago-images.de

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV zeigen sich im Vergleich zur Pleite gegen Buxtehude verbessert. Am Ende setzt sich Meister Bietigheim dennoch 25:20 durch.

Das hatte sich der Titelverteidiger zweifellos anders vorgestellt. Bayers Bundesliga-Handballerinnen stellten die SG BBM Bieitigheim vor mehr Probleme als erwartet. Am Ende stand zwar ein 25:20 (12:10)-Erfolg des Favoriten. Aber die Leverkusenerinnen erwiesen sich über weite Strecken der Partie als Gegner auf Augenhöhe. Darum konnte auch das Trainerteam aus Michael Biegler und Renate Wolf bei allem Ehrgeiz mit dieser Niederlage leben. Denn ein Sieg beim amtierenden Meister war natürlich nicht fest eingeplant. Und im Vergleich zur enttäuschenden Vorstellung eine Woche zuvor gegen Buxtehude zeigten die Elfen eine spürbare Reaktion und steigerten sich in allen Bereichen.

„Das Team hat toll gekämpft und lange mitgehalten. Leider sind uns in Überzahl die nötigen Tore nicht gelungen. Aber daran werden wir weiter arbeiten“, sagte Wolf. Damit spielte sie auf jene Phase Mitte des zweiten Durchgangs an, als sich Bietigheim entscheidend absetzen konnte. Beim 17:18 aus Bayer-Sicht waren die Elfen letztmals auf Tuchfühlung. Doch dann blieben sie ziemlich genau zehn Minuten ohne eigenen Treffer – und das, obwohl in dieser Zeit die SG BBM gleich zwei Mal durch Zeitstrafen dezimiert war. Fünf Tore zurück (17:22) waren dann einfach eine zu große Hypothek für die verbleibenden achteinhalb Minuten. Näher als bis auf drei Treffer (20:23) kam Bayer nicht mehr heran.