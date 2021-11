Volleyball, 2. Bundesliga : Köln beendet die Serie der TSV-Volleyballerinnen

Leverkusen Das Zweitliga-Derby bei der DSHS Köln endet mit verdienter 0:3-Niederlage für den TSV Bayer. Trainer Tigin Yaglioglu sieht darin ein leistungsgerechtes Ergebnis – und fordert am anstehenden Doppelspieltag Wiedergutmachung.

Am 22. Dezember 2019 hatten die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen zum letzten Mal ein Spiel in der 2. Bundesliga mit 0:3 verloren. Damals hieß der Sieger nach drei knappen Sätzen Emlichheim. Diesmal aber kassierten die Leverkusenerinnen im Derby eine deutliche Pleite. Beim 0:3 (16:25, 17:25, 10:25) in der Kölner Sporthochschule hatte das Team von Trainer Tigin Yaglioglu keine Chance.

Yaglioglu erwartet nach diesem Dämpfer freilich eine deutliche Steigerung am kommenden Wochenende. Dann steht ein intensiver Doppelspieltag in der Bundeshauptstadt an. Der Tabellenzweite aus Leverkusen ist am Samstag (18 Uhr) beim BBSC Berlin zu Gast, am Sonntag (16 Uhr) tritt die Mannschaft dann beim VCO Berlin an. „Darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren. Wiedergutmachung ist angesagt“, betont Yaglioglu. „Es bringt nichts, sich noch länger an der Niederlage in Köln aufzureiben.“ Bis auf die beruflich verhinderte Rebecca Schäperklaus reisen die Leverkusenerinnern wohl komplett in die Hauptstadt.