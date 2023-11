Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Angriffsdruck des Ligaprimus macht Volleys zu schaffen

Das klare 0:3 (22:25, 19:25, 15:25) nach Sätzen bei Tabellenführer Schwarz-Weiß Erfurt sorgt beim Zweitligisten für keinen Bruch. „Es ist jetzt an mir, das einzuordnen und auf das nächste Spiel zu schauen“, sagte TSV-Coach Dirk Sauermann. Die Aufgabe gegen die starken Thüringerinnen wussten seine Spielerinnen aber wohl auch so einzuschätzen: Erfurt hat in sieben Partien nun sieben Siege gefeiert und steht schon leicht abgesetzt an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga Pro, die erst in dieser Saison gegründet wurde.