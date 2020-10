Paralympischer Sport : Drei deutsche Rekorde für Taliso Engel, EM-Norm für Tobias Pollap

Leverkusen Die Para-Schwimmer des TSV Bayer 04 übereugten bei den internationalen Meisterschaften in Berlin auf ganzer Linie – nicht nur mit persönlichen Bestzeiten.

Eine EM-Norm, drei deutsche Rekorde, 27 Bestzeiten und ein neuer Kaderathlet: Die Ausbeute der vier Para-Schwimmer des TSV Bayer 04 bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Berlin war nahezu optimal. Tobias Pollap durfte allerdings erst am letzten Tag der IDM jubeln. Über 50 Meter Schmetterling knackte er im Finale in 32,30 Sekunden die geforderte Norm für die wegen der Pandemie ins kommende Jahr verschobenen Europameisterschaften im portugiesischen Funchal und belohnte sich für die harte Trainingsarbeit der vergangenen Monate.

Taliso Engel gelangen über 50 Meter Brust in 29,94 Sekunden, über 50 Meter Schmetterling in 27,50 Sekunden und über 200 Meter Freistil in 2:04,92 Minuten gleich drei deutsche Rekorde in seiner Startklasse, dazu gesellten sich im Vorlauf über 50 Meter Schmetterling sowie über 50 und 100 Meter Freistil drei weitere persönliche Bestzeiten. Die Paralympics-Norm konnte der 18-Jährige erneut unterbieten und wurde zudem für seinen überraschenden WM-Titel im vergangenen September als Para-Schwimmer des Jahres 2019 ausgezeichnet.