Basketball, ProB Bayer Giants verpflichten Donte Nicholas

Durch seine guten Vorstellungen im Jersey seiner Uni schaffte es Nicholas 2012/13 in den G-League Kader der Santa Cruz Warriors, dem Farmteam der NBA-Franchise Golden State Warriors. Nach dieser Spielzeit verbrachte er drei Jahre in der zweiten australischen Liga, der NBL 1. Mit guten Zahlen für die Albury Wodonga Bandits (17 Punkte und 7,1 Rebounds pro Spiel) empfahl sich Donte erstmalig für ein Engagement in Europa.

Er lief 2016/17 In der ersten britischen Liga für die Plymouth University Raiders auf. Im Sommer 2017 folgte der erste Wechsel nach Deutschland zu den Iserlohn Kangaroos, wo er mit starken Leistungen großen Antel am Einzug ins Halbfinale der ProB-Playoffs hatte. Im Anschluss wechselte er zurück nach Plymouth und wurde unter anderem ins „British BBL All-Defensive First Team“ gewählt wurde.

Bei den Rostock Seawolves wagte der US-Amerikaner den Weg zurück nach Deutschland – dieses Mal in die ProA. Auch an der Ostsee überzeugte er mit guten Zahlen, über die Depant Gießen 46ers Rackelos (ProB, 2020/21) und dem US Heffingen (1. Liga Luxemburg, 2021/22) folgte im Sommer 2022 der Wechsel zu den BSW Sixers. Mit 35 Jahren sollte die beste Saison des Allrounders aber noch folgen. Nicholas trieb seine Teamkollegen an und führte beim Verein aus Sachsen-Anhalt auf dem Feld Regie. Mit der Truppe aus Sandersdorf zog er auf dem zweiten Tabellenplatz (Nord) in die Endrunde um den ProA-Aufstieg ein und scheiterte schlussendlich am späteren Aufsteiger EPG Baskets Koblenz. Der Titel „MVP der Saison 2022/23“ war ihm aber nicht zu nehmen. Nach einem weiteren Jahr bei den Sixers, welche nur knapp die Play-offs 2024 verpassten, geht es nun in Leverkusen weiter.