Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : TSV dominiert gegen die Dingdener „Gummiwand“

TSV-Trainer Tigin Yaglioglu bei der Teamansprache. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 setzen sich am Ende verdient mit 3:1 gegen den SV Blau-Weiß Dingden durch. Am kommenden Wochenende steht für die Leverkusenerinnen ein Doppelspieltag an.

Geduld ist in den Partien gegen Blau-Weiß Dingden gefragt. Die Volleyball-Mannschaft ist als „Gummiwand“ bekannt, weil sie unheimlich viele verloren geglaubte Bälle doch noch irgendwie zurückbringt. Entsprechend groß war die Mühe der Leverkusenerinnen im Zweitliga-Heimspiel. Nach zwei umkämpften Sätzen übernahm das Team von Trainer Tigin Yaglioglu aber das Kommando und fegte die kampfstarken Gäste beim 3:1 (25:21, 25:27, 25:14, 25:10) regelrecht aus der Halle.

„Wir haben uns im Vergleich zur Vorwoche noch einmal gesteigert“, sagte der Coach und fügte hinzu: „Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass bei uns gleich zwei Stammspielerinnen fehlten, war das stark.“ Laurine Vinkesteijn befand sich auf einer beruflichen Fortbildung, Sarah Overländer hatte kurz zuvor die Weisheitszähne gezogen bekommen. Bereits im ersten Durchgang deutete sich ein klarer Erfolg an, doch die Leverkusenerinnen gaben einen deutlichen 20:12-Vorsprung noch einmal aus der Hand und gewannen nur 25:21.

Im zweiten Abschnitt hatten die Gäste den TSV dann da, wo sie ihn haben wollten. Dingden verteidigte stark und war auf dem Weg zum Satzausgleich. Beim 20:24 bewies Leverkusen aber Nervenstärke, glich aus, verlor aber trotzdem knapp. „Dennoch waren wir nun wieder voll im Spiel und haben zwei der besten Sätze der gesamten Saison absolviert. Das war überragend“, urteilte Yaglioglu über das 25:14 und 25:10. „Teilweise haben wir dem Gegner die Bälle um die Ohren gehauen.“

Neben Defensivspezialistin Klara Single, die für ihre spektakulären Rettungsaktionen zur wertvollsten Spielerin gekürt wurde, dominierte Laura Broekstra das Geschehen. 23 Punkte erzielte die Angreiferin. „Das ist fast ein Satz nur von ihr“, sagte der Coach. Er lobte zudem Lena Overländer und Charlotta Werscheck. „Als Team hatten wir 70 Prozent positive Annahmen“, betonte er. Das heißt, dass nach der Annahme gleich mehrere Angriffsoptionen bestehen. „Das ist ein Wert, den wir noch nie oder zumindest lange nicht mehr hatten.“