Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Coach Sauermann sieht Fortschritte bei seinem Team

Das können die Volleys schon an diesem Samstag (17 Uhr) zeigen, wenn sie in der 2. Bundesliga Pro bei den Wildcats in Stralsund gastieren. Bis dahin forderte Sauermann seine Spielerinnen nochmals im Training. Die Ballwechsel will der Coach kürzer halten, im Angriff soll schneller gepunktet werden. Weniger Drama, mehr Kaltschnäuzigkeit – so lautet der Plan des Übungsleiters. „Das sind aber Feinheiten, an denen wir werkeln“, sagt er.