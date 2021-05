Handball, Frauen-Bundesliga : Kaderplanung der Elfen ist abgeschlossen

Leverkusen In Marija Kaludjerovic verpflichten die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer eine Kreisläuferin vom türkischen Erstligisten Izmir Büyüksehir Belediyesi. Das Team für die kommende Saison steht fest.

Coach Martin Schwarzwald hält große Stücke auf die 26-Jährige. Über ihre Qualität und Persönlichkeit haben sich die Verantwortlichen mit Videos, Berichten von Kontakten aus der türkischen Liga und Gesprächen ein Bild gemacht. „Sie ist eine Kämpfernatur mit Stärken in der Offensive wie in der Defensive“, betont der Trainer.

„Didda“ zieht es nach fast zehn Jahren im Ausland (in Norwegen, Schweden, Österreich und Deutschland) zurück in die isländische Heimat, wo sie eine Ausbildung bei der Polizei beginnen wird. Eine weitere Kreisläuferin kehrt zu ihren Wurzeln zurück: Nach ihrer Ausbildung bei der Bayer AG beginnt Jennifer Kämpf in Berlin ein Studium im Bereich Steuerberatung. Für die Position am Kreis planen die Elfen mit Kaludjerovic und Eigengewächs Kim Lara Hinkelmann.