Frauenhandball-Bundesliga : Die TSG Ketsch ist für die Elfen mehr als eine lästige Pflichtaufgabe

Leverkusen Zwischen den beiden Europacup-Spielen gegen Debrecen geht es für das Team von Trainer Robert Nijdam gegen den Aufsteiger aus der Kurpfalz.

Der Europacup ist für Bayers Handballerinnen ein Abenteuer. Er beschert den Elfen unvergessliche Abende. Einen solchen erlebte das Team von Robert Nijdam am Samstag in Debrecen mit einem Auftritt gegen eine europäische Spitzenmannschaft vor 1.800 Zuschauern, die für atemberaubende Stimmung sorgten. „Dieses Erlebnis werden die Spielerinnen sicher ein Leben lang nicht vergessen“, ist der Trainer überzeugt.

Am Sonntag folgt schon das Rückspiel gegen DVSC Schaeffler. Dazwischen haben die Terminplaner der Bundesliga noch ein Spiel gelegt. Am Mittwoch empfangen die Leverkusenerinnen in der Ostermann-Arena um 19.30 Uhr Aufsteiger Ketsch. „Bei einem so engen Terminplan müssen wir die richtige Balance finden zwischen Regeneration und vernünftiger Vorbereitung“, betont Nijdam.