Basketball, 2. Bundesliga : Giants holen Erfahrung aus der Bundesliga ans Brett

Will die Bayer Giants zurück in die Bundesliga führen: Trainer Hansi Gnad. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der erfahrene Center Dejan Kovacevic kommt von den Crailsheim Merlins zu den Zweitliga-Basketballern des TSV Bayer. Marko Bacak verlässt indes das Team von Trainer Hansi Gnad und wechselt zu den Artland Dragons.

Die Bayer Giants meinen es offensichtlich ernst. Hatte zunächst Hansi Gnad verkündet, dass er mit den Leverkusener Basketballern noch nicht am Ziel sei und den Aufstieg in die Bundesliga schaffen möchte, unterstreichen die jüngsten personellen Veränderungen dieses Vorhaben. Nun kommt der der nächste Spieler mit Erfahrung aus dem Oberhaus in die Farbenstadt. Dejan Kovacevic hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben und ist damit bereits der dritte Zugang, der sich für mehr als eine Saison bindet – im Basketball ein eher ungewöhnlicher Vorgang. Derweil hat sich Marko Bacak verabschiedet. Der Center geht zu ProA-Ligakonkurrent Artland Dragons.

98 Bundesliga-Partien hat Kovacevic bereits absolviert und in den vergangenen drei Saisons bei den Crailsheim Merlins weitgehend für Entlastung der Startspieler gesorgt. Zuletzt brachte er es jeweils auf rund acht Minuten Einsatzzeit pro Partie. Nun wechselt der 26-Jährige zum ersten Mal in seiner Karriere in die ProA. „Die Giants haben recht deutlich Interesse an mir gezeigt und nach einem sehr guten Gespräch mit Hansi Gnad habe ich schnell gemerkt, dass das passen könnte“, sagt der 2,08 Meter große Center. „Für mich war es wichtig, dass ich zu einem guten ProA-Klub gehe. Leverkusen hat sich inzwischen im oberen Tabellendrittel der Liga etabliert und mich hat es unheimlich gefreut, dass ein Verein mit dieser Historie, mit dieser Tradition, wieder oben angreift.“

Zufrieden zeigt sich auch Gnad über die Verpflichtung des gebürtigen Münchners. „Er ist Mitte 20 und hat bereits einiges an Erfahrung auf dem Buckel, die wir in der kommenden Saison dringend benötigen“, betont der Trainer. „Als Typ ist er sehr kommunikativ, was vor allem für die ganz jungen Spieler wichtig ist. Ich bin sicher, dass er uns verstärken wird und wir viel Freude an ihm haben werden.“