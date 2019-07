Nach Fußverletzung : Bo Kanda Lita Baehre feiert Comeback in Lausanne

Leverkusen Beim Diamond-League-Meeting in der Schweiz überquerte der 20-Jährige 5,51 Meter.

Hinter den Spitzen- und Nachwuchsathleten des TSV Bayer 04 liegt ein erfolgreiches Wochenende. Während Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre beim Diamond-League-Meeting in Lausanne (Schweiz) seine Rückkehr nach Verletzungspause feierte, gewann Vereinskollege Mateusz Przybylko das Hochsprung-Meeting in Viersen. Der Nachwuchs glänzte derweil bei den Bergischen Meisterschaft in Remscheid und auch in Regensburg überzeugen TSV-Athleten.

Über 400-Meter-Hürden schaffte Sylvia Schulz in ihrem erst zweiten Saisonrennen den Sprung auf den dritten Platz. Die 20-Jährige kam nach 58,54 Sekunden ins Ziel und lief damit so schnell wie noch nie in ihrer jungen Karriere. Dass die TSV-Athleten in Regensburg auf Bestleistungsjagd waren, unterstrichen die beiden 800-Meter-Läufer Jan Dittrich und Jonas Schüttler. Dittrich lief in 1:59,06 Minuten Bestleistung und wurde in der U18 Dritter, Schüttler folgte ihm in 2:04,22 Minuten und belegte Rang fünf.