Giants-Trainer Hansi Gnad im Interview: „Mit viel Geld konnte ich sie nicht locken“

Leverkusen Der Trainer von Leverkusens Basketballern im Gespräch über die starken Sommerzugänge, die aktuelle Erfolgsserie der Giants, Angebote anderer Klubs und den Traum von einer Rückkehr in die Bundesliga.

Hansi Gnad Auf jeden Fall. Keiner hat vorher damit gerechnet, dass wir so gut durch die Saison fahren würden. Wir hatten einen extrem guten Start und ein tolles Auftaktprogramm, bei dem wir schnell in unseren Rhythmus gekommen sind. Der Saisonverlauf übertrifft meine kühnsten Erwartungen.

Nächstes Spiel Am Sonntag (16 Uhr) empfangen die Giants die Frankfurt Skyliners Juniors in der Ostermann-Arena. Die Reserve des Bundesligisten steht mit zehn Siegen und fünf Niederlagen auf dem dritten Rang.

Gnad Ja, und das ist so gewollt. Ich habe bei der Zusammenstellung darauf geachtet, dass ich Spieler bekomme, die nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen. Alle stellen sich in den Dienst des Teams und suchen nicht den eigenen Abschluss, sondern den gerade bestmöglichen Wurf. Das ist unsere größte Stärke. Gleichzeitig haben alle das Selbstvertrauen, den freien Schuss mit aller Entschlossenheit zu nehmen oder die entscheidende Aktion zu suchen.

Gnad Ich habe nicht mehr den Kontakt zu den Leuten, mit denen ich früher viel zu tun hatte. Ich bin in der 3. Liga tätig. Natürlich sprechen mich manche Leute auch bei Auswärtsspielen an und loben unsere tolle Saison. Aber die wissen auch, dass der Erfolg von der Mannschaft kommt.

Gnad Ich habe mich dem Jugend-Basketball verschworen, weil ich etwas zurückgeben wollte an die jungen Spieler. Deshalb habe ich jetzt keine schlaflosen Nächte, weil ich nie Cheftrainer in der Bundesliga war. Wäre das Angebot da, würde ich schauen. Ich habe zwei Kinder, eine Frau, ein Haus und Rechnungen zu bezahlen – finanziell wäre es schon interessant. Aber das ist kein erklärtes Karriereziel von mir. Früher dachte ich, ich käme mal beim Verband unter. Aber ich war schon als Spieler kein einfacher Typ, sondern habe immer gesagt, was ich denke. Das mache ich immer noch, vielleicht etwas abgewägter. Aber es ist nicht immer leicht mit mir, so dass ich froh bin, dass es hier in Leverkusen mit Achim Kuczmann (Geschäftsführer und ehemaliger Cheftrainer; Anm. d. Redaktion) als mein Mentor sehr gut läuft.

Gnad Ab und zu darf man ja auch träumen: Ich hoffe, wir spielen in der ProA und den Aufstieg in die Bundesliga mit. Das wäre unglaublich. Ich halte es für möglich, eine solide Mannschaft in der ProA auf die Beine zu stellen. Dafür müssten wir natürlich erstmal aufsteigen. Der Weg ist noch lang, auch wenn es in dieser Saison gut aussieht. Dass wir den ersten Platz in der ProB verteidigen, halte ich für realistisch, aber in den Play-offs werden die Karten neu gemischt. Hauptziel ist, zunächst mal die erste Runde zu überstehen.