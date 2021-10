Basketball, 2. Bundesliga : Aufholjagd der Giants in Bochum kommt zu spät

Leverkusen Die ProA-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen haben ihre erste Saisonniederlage kassiert. In Bochum muss sich die Mannschaft von Trainer Hansi Gnad mit 86:91 geschlagen geben.

In der ersten Hälfte versenkte nur Luis Figge zwei Dreier, insgesamt neun Würfe gingen daneben. Zur Pause lagen die Leverkusener 37:48 hinten, auch nach dem Seitenwechsel kamen sie nicht in Schwung. Ein 10:0-Lauf bescherte Bochum einen 60:41-Vorsprung. Doch in einem zunehmend nickeligen Spiel holten die Gäste auf. Luca Kahl komplettierte mit einem Distanzwurf einen 18:4-Lauf. Plötzlich waren die Giants auf 59:64 herangekommen. Sie strahlten einen gefährlichen Mix aus Entschlossenheit und Ruhe aus. Spencer Reaves blieb bei drei Freiwürfen in Serie locker, und auch ein Buzzer-Beater-Dreier der Gastgeber als Schlusspunkt des dritten Durchgangs brachte die Leverkusener nicht aus der Fassung.

Goodin zog durch, versenkte und nahm den Bonus-Freiwurf mit. Dennis Heinzmann dunkte die Kugel drei Mal in kürzester Zeit in den Korb und die Giants waren bis auf einen Zähler dran. Per Fastbreak hatten sie gar die Führung in der Hand, ließen sich die Kugel jedoch in zwei Angriffen stibitzen. Aber Heinzmann lief noch heißer – und Goodin glich die Begegnung zum 79:79 aus. Dennoch verpassten es die Gäste, das Kommando zu übernehmen. In der Crunchtime gab es zu viele Ballverluste, dazu kassierte der überragende Heinzmann sein fünftes Foul und musste vom Feld. Chancen waren zwar trotzdem noch da, doch die wichtigen Würfe wie von JJ Mann oder Figge wollten nicht mehr fallen. „Am Ende sind es Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben“, sagte Trainer Hansi Gnad. „Trotzdem bin ich stolz auf die Mannschaft, die sich wieder voll reingehangen und einen hohen Rückstand aufgeholt hat.“