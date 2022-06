Leichtathletik : TSV-Athleten stellen neue Bestmarken auf

TSV-Speerwerfer Nico Rensmann hat bei den NRW-Meisterschaften im Hagener Ischelandstadion den Titel geholt. Foto: Wolfgang Birkenstock

Leverkusen Die Leichtathleten aus Leverkusen haben ein starkes Wettkampf-Wochenende hinter sich. Zwei Wochen vor den Deutschen Meisterschaften präsentieren sich Sprinter, Werfer und Springer des TSV Bayer 04 in guter Form.

Die Leichtathletik-Saison strebt ihrem ersten Höhepunkt entgegen. Am 25. und 26. Juni stehen die Deutschen Meisterschaften in Berlin im Turnierkalender. Entsprechend ist aktuell auf den Wettkampf-Bahnen des Landes viel los. Nachdem Bayer-Diskuswerferin Marike Steinacker das Wochenende in Schönebeck bereits mit einer persönlichen Bestleistung (64,55 Meter) und erfüllter WM-Norm eingeläutet hatte, hielten auch andere Wettkämpfe viele starke Ergebnisse für die Athleten des TSV Bayer 04 bereit.

Top-Sprinterin Jennifer Montag wurde beim Meeting „Fast Arms, Fast Legs“ in Wetzlar im Finale in 11,42 Sekunden beim überragenden Sieg von Gina Lückenkemper (11,04) Dritte. Im Vorlauf war die 24 Jahre alte Athletin die 100 Meter in 11,25 Sekunden gerannt – und damit nur um eine Hundertstelsekunde an der EM-Norm vorbeigeschrammt, allerdings leider bei etwas zu starkem Rückenwind für eine offiziell anerkannte Wertung (+2,3 Meter/Sekunde).

Auch Eddie Reddemann erwischte einen Lauf mit einem Tick zu viel Wind (+2,2). Seine 10,51 Sekunden wären die U20-WM-Norm gewesen. Amelie Dierke lief über 100 Meter in 11,72 Sekunden eine persönliche Bestzeit und sicherte sich die DM-Teilnahme ebenso wie die Männerstaffel, die mit Sicherheitswechseln auf 40,72 Sekunden kam.

Die Hürdensprinter aus Leverkusen erreichten zudem geschlossen die A-Finals. Tim Eikermann setzte sich in einem engen Feld mit 13,78 Sekunden durch und bestätigte seine persönliche Bestleistung. Marlene Meier wurde in 13,62 Sekunden Dritte und Anna Jablonski kam nach Kollisionen mit der dritten und siebten Hürde ins Straucheln und wurde in 14,03 Sekunden Siebte.

Bei den NRW-Meisterschaften in Hagen holte sich TSV-Speerwerfer Nico Rensmann mit einer Saisonbestleistung von 74,57 Metern den Titel und überbot die A-Norm für die DM, sein Vereinskollege David Schepp folgte mit persönlicher Bestleistung von 71,90 Metern auf Rang zwei. Ebenfalls mit ihrem bislang besten Ergebnis (51,35 Meter) sicherte sich Kathrin Walter den Sieg bei den Frauen. Mehrkämpferin Pauline Hillebrand gewann den Titel im Weitsprung (5,74), sicherte sich Platz drei im Kugelstoßen (12,81) und eine persönliche Bestweite im Speerwurf (42,70), dazu kam Platz sieben im Lauf über 200 Meter (25,38 Sekunden).

In Dortmund kam Tom Klose (U23) über 800 Meter mit seiner bislang besten Zeit (1:50,11 Minuten) auf Platz zwei und qualifizierte sich sicher für die Deutschen Meisterschaften in Berlin. Micha Frickenschmidt (U18) blieb erstmals unter der Zwei-Minuten-Marke (1:59,14). Persönliche Bestleistungen und DM-Normen gab es auch für Till Grommisch über 1500 Meter (3:48,84) und Amelie Klug (U20/4:29,31).