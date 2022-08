Leichtahtletik : Athleten des TSV sammeln zwei Medaillen in München

Leverkusen Spitzenläuferin Konstanze Klosterhalfen und Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre überzeugen bei der Heim-Europameisterschaft und sorgen für eine positive Bilanz beim TSV Bayer 04 Leverkusen.

Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München hat sich Konstanze Klosterhalfen mit ihrem Sieg über 5000 Meter (14:50,47 Minuten) einen Traum erfüllt. Nach zwei schwierigen Jahren mit vielen Rückschlägen hatte sie sich in München gereift mit perfekter Renntaktik präsentiert: Die 25-Jährige blieb gelassen, als Yasemin Can einen Zwischenspurt einlegte, kämpfte sich Stück für Stück wieder an die Türkin heran und packte in der Schlussrunde ihr ganzes Können aus. Zuvor hatte sie sich über die 10.000 Meter noch mit dem vierten Platz begnügen müssen.