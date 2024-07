Leichtathletik, Deutsche Meisterschaften TSV-Athleten sammeln neun Medaillen in Braunschweig

Weniger erste Plätze, aber ebenso viele Medaillen wie im Vorjahr – so lautet die Bilanz des TSV Bayer 04 bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Braunschweig. Insgesamt sammelten die Leverkusener ein Mal Gold, sechs Mal Silber und zwei Mal Bronze. Im Vorjahr hatten sich die Leverkusener noch über vier Titel freuen dürfen. In Dreispringerin Kristin Gierisch, Mittel- und Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen und Hochspringer Mateusz Przybylko fielen nun aber auch gleich mehrere vormalige Gewinner aus Leverkusen aufgrund von Verletzungen und Trainingsrückständen aus.