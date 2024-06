Leichtathletik Athleten des TSV Bayer 04 kehren enttäuscht aus Rom zurück

Mit übersprungenen 5,75 Metern erreichte Blech einen gteilten sechsten Platz bei den Europameisterschaften in Italien. Nachdem er bei den „True Athletes Classics“ in Leverkusen vor wenigen Wochen 5,82 Meter überflogen hatte, wollte er auch in Rom eine ähnliche Höhe schaffen. „Leider haben mir ein paar Körner gefehlt. Das habe ich schon beim Einspringen und bei den Einstiegshöhen gemerkt“, sagte der von Christine Adams trainierte Athlet, der in Rom drei Mal an 5,82 Metern scheiterte, in der ARD.