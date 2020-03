Jahresversammlung : TSV-Athleten ehren Ex-Speerwerferin Ingrid Thyssen

Leverkusen Auf der Jahresversammlung der Leichtathleten des TSV Bayer 04 sind Abteilungsleiter Frank Kobor und sein Stellvertreter Ralf Schneider wiedergewählt worden. Besonders geehrt wurde die achtfache Deutsche Speerwurf-Meisterin Ingrid Thyssen.

Anlass für die Ehrung der auch als Trainerin erfolgreichen Thyssen war ihre 40-jährige Mitgliedschaft im TSV Bayer. In der Laudatio wurden ihr sechster Platz bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles und der achte Platz 1988 in Seoul herausgestellt. Die frühere Jugendwartin Ilsemarie Lichtenhagen, Läufer Andreas Becker und Stabhochspringer Jonas Efferoth wurden zudem für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.