Leichtathletik Athleten des TSV haben Medaillen im Blick

Leverkusens Hochspringer Mateusz Przybylko konnte nach seinem Fußbruch 2023 in diesem Jahr ein gelungenes Comeback feiern. Mit seiner Saisonbestleistung von 2,23 Metern steht er vorab im Mittelfeld der Teilnehmer, hatte die vergangenen Wochen jedoch erneut mit Problemen im Sprungfuß zu kämpfen. In diesem Jahr sticht kein europäischer Athlet besonders heraus und es wird mit einem offenen Wettbewerb gerechnet. Przybylko, Europameister von 2018, will am Sonntag (ab 11.35 Uhr) über die Qualifikation ins Finale einziehen und dort am Dienstag (ab 20.35 Uhr) endgültig in Europas Spitze zurückkehren.