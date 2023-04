Basketball, 2. Bundesliga Abstieg der Bayer Giants ist fast besiegelt

Groß war die Chance der Bayer Giants nicht, ausgerechnet bei Rasta Vechta einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Das stellte der ProA-Tabellenführer spätestens in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll unter Beweis. Bereits vor dem Schlussviertel standen die Leverkusener Basketballer als Verlierer fest, zumal auch nicht mehr besonders viel Gegenwehr zu spüren war. Die 76:97-Pleite sorgt dafür, dass die Farbenstädter bereits am Wochenende als Absteiger feststehen könnten. Mit einem Erfolg in Karlsruhe (Samstag, 19.30 Uhr) würde das Team von Trainer Hansi Gnad nach dem letzten Strohhalm greifen.