Leichtathletik : 2500 Zuschauer bei den „True Athletes“

Leverkusen Das Meeting lockt viele Leichtathletik-Fans nach Manfort. Die Verantwortlichen des TSV Bayer 04 Leverkusen ziehen ein insgesamt positives Fazit, doch Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre muss verletzt aufgeben.

„Das war natürlich schade. Wir hoffen jetzt in erster Linie, dass es bei Bo nichts Schlimmeres ist“, sagte Abteilungsleiter Frank Kobor. Er blickte dennoch auf eine gelungene Veranstaltung zurück. Vor fast 2500 Zuschauern und bei bestem Wetter boten die Athleten im Stadion Manfort bei den „True Athletes“ tollen Sport – und damit beste Werbung für die Leichtathletik beim TSV Bayer 04. „Aus diesem Grund richten wir so ein Event auch aus: Wir wollen den Verein präsentieren und auch einen Anreiz für die Jugend schaffen.“

Das Meeting begann mit den Speerwerfern. Mit dabei waren die beiden Leverkusener Max Dehning und Nico Rensmann. Dehning schaffte mit 79,13 Metern eine persönliche Bestleistung und belegte am Ende Rang drei. Der Südafrikaner Waldo Smit feierte mit 81,47 Metern den Sieg. Viel Spannung gab es beim Hochsprung . Der für den TSV startende Mateusz Przybylko übersprang 2,18 Meter, bei 2,22 Metern fiel die Latte gleich drei Mal. Der Brasilianer Fernando Ferreira und der Mexikaner Edgar Rivera lieferten sich ein tolles Duell. Beide schafften 2,25 Meter und der Sieg ging aufgrund weniger Fehlversuche an Ferreira.

Die 100-Meter-Hürden bewältigte die Polin Klaudia Wojtunik in 13,19 Sekunden als Siegerin, die Leverkusenerin Franziska Schuster (13,84 Sekunden) lief als Letzte ins Ziel. Der Amerikaner Eric Edwards gewann die 110-Meter-Hürden in 13,40 Sekunden. Tom Klose vom Gastgeber lief über die 800 Meter in 1:49.94 Minute eine persönliche Bestleistung, der Sieg ging an den Vorjahressieger Collins Kirputo in 1:45.43 Minuten. Die Weitsprung-Konkurrenz gewann die Britin Jahisha Thomas mit 6,60 Metern, Daalmann kam auf 6,03 Meter. Beim Diskuswurf der Frauen feierte Shanice Craft (SV Halle) mit exakt 63 Metern den Sieg, Marike Steinacker vom TSV schleuderte den Diskus auf 57,02 Meter.